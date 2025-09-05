Аджару вручили новый трофей. Изак разбил кубок за 3-е место в Нидерландах

В прошлое воскресенье француз впервые в карьере поднялся на подиум, заняв третье место на Гран-при Нидерландов. Во время празднования Изак случайно разбил кубок.
Ранее мануфактура сообщила, что сломанный приз также останется у Аджара.
Аджар получит новый трофей за 3-е место. Разбитый также останется у Изака как «символ легендарного момента»
Изак Аджар: «Мне нужен разбитый трофей – даже не знаю, где он. Новый не будет пахнуть шампанским»
Фото: Autosport
