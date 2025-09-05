Вольф призвал не жалеть Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о сложностях, с которыми в «Феррари» столкнулся Льюис Хэмилтон. Британец перешёл в итальянскую команду из «Мерседеса» по окончании прошлого сезона Формулы-1.

«Очевидно, были моменты, когда Льюис был очень расстроен. Но он испытывал такое же разочарование по отношению к нам. Ему просто нужны один или два хороших гоночных уикенда, и тогда мы увидим совершенно другого Хэмилтона. Никому не нужно его жалеть, потому что он по-прежнему чудовищно хороший гонщик», — приводит слова Вольфа De Telegraaf.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 109 очков.