Даниэль Риккардо стал амбассадором Ford

Даниэль Риккардо стал амбассадором «Форда»
Риккардо объявил о сотрудничестве с «Фордом».
Бывший пилот «Ф-1» Даниэль Риккардо сообщил, что стал амбассадором гоночного подразделения «Форда».
В частности, известно, что австралиец сосредоточится на работе с внедорожником Raptor.
«Я собираюсь тесно сотрудничать с командой «Форд» и особое внимание уделю потрясающему Raptor – который стал образом жизни для многих клиентов «Форда». Почему сейчас и почему я? Когда я решил завершить карьеру, то долго и упорно думал о том, как найти наиболее подходящий способ сохранить связь с автоспортом. Для меня гонки всегда были способом повеселиться. Они сделали меня счастливым и оставили воспоминания на всю жизнь. «Форд» построил настоящий бизнес вокруг автоспорта и использует его, чтобы внедрять новые технологии в ваши дорожные автомобили. И ничто не воплощает эти идеи в жизнь так, как любимый Raptor», – сказал Риккадо.
