Британский пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой свободной практике Гран‑при Италии «Формулы‑1».

Лучший круг семикратного чемпиона мира — 1 минута 20,177 секунды. Второе место занял его партнер по команде монегаск Шарль Леклер (отставание — 0,169 секунды), третьим стал испанец Карлос Сайнс из «Уильямса» (+0,533).

Леклер избежал штрафа за обгон соперника под красными флагами. Сессия была ненадолго остановлена после того, как гонщик «Рейсинг Буллз» Исаак Хаджар проехался за пределами трассы, в результате чего на треке оказался гравий. Монегаск не успел среагировать на остановку практики и опередил француза. Стюарды в итоге решили не штрафовать пилота «Феррари».

Вторая сессия свободных заездов в Монце состоится позже в пятницу.