Ферстаппен не планирует садиться за руль Racing Bulls

Ферстаппен исключил тесты болида «Рейсинг Буллз».

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о том, что намерен сосредоточиться на своих выступлениях и достижении прогресса за рулем австрийской команды.

Ферстаппен исключил возможность выступлений за «Рейсинг Буллз» на тестах или в пятничной практике перед Гран-при для оценки работы другого болида.

Все данные предположения начались после того, как Фернандо Алонсо в одном из интервью заявил, что Ферстаппен смог бы соперничать с «Маклареном» за рулем болида «Рейсинг Буллз».