Вольфф рассказал об отношении итальянцев к шефу Ferrari

Тото Вольфф: «Знаете, в какой стране придумывают пародии и смеются над руководителем команды? В Италии»
Вольфф рассказал об отношении итальянцев к шефу «Феррари».
Руководитель «Мерседеса» вспомнил о первых годах в роли шефа команды, когда за нее выступали Льюис Хэмилтон и Нико Росберг, а также рассказал об одном разговоре с нынешним руководителем «Феррари» Фредериком Вассером.
«В начале карьеры я часто слышал: «Тото и вправду подходит для этой роли?» Все колебались: сначала говорили, что у нас величайшая команда и что я гений, а в следующий уик-энд я уже терял авторитет, мой контроль над Льюисом и Нико оказывался никаким, а я не подходил для этой работы. Думаю, если умножить эту ситуацию на сто, то вы окажетесь в Италии. А там читаете Gazzetta [dello Sport]. Я сказал Фреду: «Не читай Gazzetta и не смотри сайты». Потому что там… знаете, в какой стране придумывают пародии и смеются над руководителем команды? Фреда это очень огорчило – но, по-моему, это здорово», – отметил Вольфф.
