Вольф впервые публично раскритиковал Антонелли

«Разочаровывает»: Вольф — об Антонелли в Италии
Руководитель заводской команды Mercedes-AMG в Формуле 1 Тото Вольф впервые публично раскритиковал юниора Андреа Кими Антонелли после невыразительного для итальянца домашнего этапа в Монце.
«Разочаровывает, этот уик-энд Антонелли разочаровывает. Нельзя просто выехать на гравий и рассчитывать на то, что всё получится. Вся гонка Андреа Кими была разочаровывающей. Это никак не влияет на мою поддержку и уверенность в его будущем, потому что я верю, что он будет очень, очень, очень хорош. Но эта гонка была разочаровывающей. Я думаю, чистый уик-энд для Антонелли означает, что нам почти не нужно нести на следующую тренировку или на следующий этап слишком много травм от предыдущих ошибок, потому что это слишком тяжёлый багаж. Андреа Кими — отличный гонщик. У него невероятные способности и природный талант. Он гонщик. Всё это в нём есть. Но нам нужно избавиться от балласта ошибок», — заявил Тото Вольф The Race.