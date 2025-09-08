В Чехии поймали «призрачного» водителя Ferrari

Чешская полиция задержала водителя болида в ливрее «Феррари». Он гонял по дорогам с 2019 года
В Чехии поймали «призрачного» водителя «Феррари».
Чешский водитель красного болида был задержан местной полицией – его не могли поймать несколько лет.
Впервые кадры с «гонщиком» появились в 2019 году: на них он ездил по шоссе на якобы болиде «Феррари» из «Формулы-1».
В прошедшее воскресенье машину снова заметили на дорогах общего пользования – о ней сообщили полиции, когда «пилот» остановился для заправки.
Полиция проследила путь транспорта до Бука, небольшого города к юго-западу от Праги, где, по словам официальных лиц, был арестован 51-летний мужчина.
Невилл, Азар, Кэмпбелл, Фабрегас, Туре, Оуэн, Эвра, Видич, ван дер Сар – в шорт-листе на включение в Зал славы АПЛ
Чешская полиция задержала водителя болида в ливрее «Феррари». Он гонял по дорогам с 2019 года
Боец поп-ММА Жека Секси вызвал на бой Дзюбу и Смолова: «Они могут вдвоем, я один. Полный газ!»
Невилл, Азар, Кэмпбелл, Фабрегас, Туре, Оуэн, Эвра, Видич, ван дер Сар – в шорт-листе на включение в Зал славы АПЛ
Чешская полиция задержала водителя болида в ливрее «Феррари». Он гонял по дорогам с 2019 года
Боец поп-ММА Жека Секси вызвал на бой Дзюбу и Смолова: «Они могут вдвоем, я один. Полный газ!»