В Чехии поймали «призрачного» водителя Ferrari

В Чехии поймали «призрачного» водителя «Феррари».

© Sports.ru

Чешский водитель красного болида был задержан местной полицией – его не могли поймать несколько лет.

Впервые кадры с «гонщиком» появились в 2019 году: на них он ездил по шоссе на якобы болиде «Феррари» из «Формулы-1».

В прошедшее воскресенье машину снова заметили на дорогах общего пользования – о ней сообщили полиции, когда «пилот» остановился для заправки.

Полиция проследила путь транспорта до Бука, небольшого города к юго-западу от Праги, где, по словам официальных лиц, был арестован 51-летний мужчина.