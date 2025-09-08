Чешская полиция задержала водителя болида в ливрее «Феррари». Он гонял по дорогам с 2019 года

В Чехии поймали «призрачного» водителя «Феррари».

В Чехии поймали «призрачного» водителя Ferrari
Чешский водитель красного болида был задержан местной полицией – его не могли поймать несколько лет.

Впервые кадры с «гонщиком» появились в 2019 году: на них он ездил по шоссе на якобы болиде «Феррари» из «Формулы-1».

В прошедшее воскресенье машину снова заметили на дорогах общего пользования – о ней сообщили полиции, когда «пилот» остановился для заправки.

Полиция проследила путь транспорта до Бука, небольшого города к юго-западу от Праги, где, по словам официальных лиц, был арестован 51-летний мужчина.

