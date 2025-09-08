Ферстаппен станет самым результативным пилотом современной эпохи «Ф-1»

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен в квалификации Гран При Италии проехал круг с невиданной ранее средней скоростью, а в гонке в Монце гонщик Red Bull Racing установил рекорд по времени прохождения дистанции. К концу 2025 года голландец рискует стать самым результативным пилотом современной эпохи Формулы 1.

В 2026 году в силу в чемпионате мира вступит новый технический регламент на шасси и силовые агрегаты, что подведёт черту под периодом граунд-эффекта, длившегося с 2022 по 2025 годы включительно. За это время пилот выиграл четыре подряд чемпионских титула и одержал пока ещё 46 побед, что и выведет Ферстаппена в лидеры по этому показателю.

К концу текущего сезона Формулы 1 на счету Макса будет как минимум 50% выигранных гонок из всех состоявшихся. Если до конца года пилот Red Bull Racing сможет победить ещё раз, процент вырастет, но в любом случае голландец записал на свой счёт как минимум половину выигранных Гран При в период действия граунд-эффекта.