McLaren установил собственный исторический рекорд «Формулы-1»

Завоевав на Гран При Италии в Монце два призовых места, британская команда McLaren установила собственный исторический рекорд Формулы 1, который сам же коллектив имеет все шансы обновить до конца сезона-2025.

В течение 16 из 24 запланированных на этот год этапов пилоты команды завоевал 27 подиумов. Австралиец Оскар Пиастри и британец Ландо Норрис только в одной гонке — Гран При Канады — финишировали вне тройки призёров. Пилоты принесли коллективу 12 побед.

27 подиумов делают 2025 год самым результативным для McLaren за всю историю команды. Учитывая, форму коллектива и оставшиеся до финиша восемь этапов, с большой долей вероятности команда улучшит собственный рекорд.