Оруджев высказался о Пиастри в Монце

«Увидел очень уверенного в себе гонщика»: Оруджев — о Пиастри в Монце

Российский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault, победитель мирового финала Super Trofeo Lamborghini Егор Оруджев прокомментировал размен позициями внутри команды McLaren на Гран При Италии.

«Я здесь слабости не увидел. Думаю, не будь он уверен, что потеря этих очков не повлияет на борьбу за чемпионство, он бы так не сделал. А тут наоборот — пожалуйста, третьим приеду и всё равно заберу титул. Я тут увидел только очень уверенного в себе гонщика. Но в такой ситуации Макса Ферстаппена бы даже не попросили Себастьян Феттель, думаю, тоже не послушался бы.», — написал Егор Оруджев в своей колонке для «Чемпионат.com».

