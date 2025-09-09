Хэмилтон намерен приобрести команду в MotoGP

Сообщается, что для покупки рассматриваются четыре варианта среди частных команд. Интерес, в частности, связан с потенциальным ростом серии за счет ее недавнего приобретения компанией «Либерти Медиа».

Также интерес к покупке команды в MotoGP проявляет Макс Ферстаппен – о чем недавно также писало издание The Race.

«Представители Хэмилтона и Ферстаппена связались со всеми частными командами, чтобы выразить интерес в их приобретении», – сказал директор одного из коллективов.

Autosport отмечает, что намерение Хэмилтона поддерживает TWG Motorsports – подразделение крупного холдинга, владеющее командой «Кадиллак» из «Формулы-1».

