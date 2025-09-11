Гонщик Петров: в McLaren еще ничего не решено

Виталий Петров: В McLaren ещё ничего не решено
Первый российский гонщик Формулы 1 Виталий Петров прокомментировал прошедший Гран При Италии в Монце, оценив события уик-энда.
«Как вы знаете, я уже не раз об этом говорил, все команды делают аэродинамический обвес специально для этой гонки. Больше в чемпионате он нигде не используется. И вот кто сумеет что-то внедрить новенькое, тот и будет впереди! Есть шансы у всех топовых команд побороться за высокий результат! Я даже помню свою Монцу. К сожалению, меня тогда вместе с Росбергом выбили из гонки. В квалификации мы знали, что будем не очень быстры, но в гонке мы знали, что можем продемонстрировать очень хорошую скорость. Мы делали длиннее коробку и настройки делали именно на гонку. И очень хотели посмотреть, что из этого выйдет! И поэтому смотреть Монцу всегда интересно, всегда минимальная прижимная сила, очень важен баланс машины на торможении, а также поведение машины на поворотах и поребриках. Мы знаем, что положили новый асфальт, про него ничего не могу сказать, но видно, что пилоты едут чуть-чуть по-другому. Раньше мы могли выезжать на поребрики. На новом асфальте видно, что выгоднее ехать по гоночной траектории. Вы сами знаете, что чем темнее асфальт, тем он более цепкий. Машина лучше прижимается на выходе из поворота. Траектория на поворотах везде поменялась. Макс с Red Bull снова проделал отличную работу. Победили прям легко! Но за победу в чемпионате Макс уже вряд ли поборется. Всё уже решено. А вот в McLaren ещё ничего не решено. И, конечно, вы все будете обсуждать случившейся эпизод на счёт пит-стопа у Норриса. Потом Пиастри отдал второе место Норрису по приказу команды. Видно, что под конец Норрис ехал чуть быстрее, но вряд ли бы он мог предпринять какие-то атаки. Но мы этого и не узнаем! Наверное команда поступила правильно в отношении Норриса. Случаются такие ситуации на пит-стопах, да. И пилоты борются между собой. И Пиастри принял это решение, по очкам он был чуть-чуть впереди. С другой стороны, с чего бы ему отдавать место другому пилоту за ошибку команды!? Для команды они заработают одинаковое количество очков при любом раскладе в борьбе за Кубок конструкторов. А здесь всё-таки шла борьба в личном первенстве. И представьте, что если потом каких-то нескольких очков не хватит Пиастри для победы в чемпионате. Тогда он обязательно вспомнит этот момент. Спорный момент, у всех остался, конечно, небольшой осадок. Комментировать сложно. Это выбор команды. Пиастри, думаю, не согласен. Поживём и увидим, что будет дальше!», — написал Виталий Петров в своём телеграм-канале.
