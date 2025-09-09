Aston Martin до сих пор не разобрался в причине схода Алонсо в Монце

Команда «Астон Мартин» начала тщательное исследование причин схода Фернандо Алонсо на Гран-при Италии. Пилот вынужден был завершить гонку досрочно из-за поломки подвески на своём болиде после проезда бордюра у шиканны Аскари. Операционный директор команды Майк Крак подчеркнул, что на трассе не было очевидных признаков ошибок со стороны Алонсо.

