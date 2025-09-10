Компания Adidas станет официальным партнером команды «Формулы-1» «Ауди» (до конца сезона-2025 выступает как «Заубер»).
Стороны подписали многолетнее соглашение.
В феврале 2026 года, перед первой гонкой немецкого производителя, Adidas выпустит специальную коллекцию, которая «объединит передовые технологии и дизайн, определяющий культурные тренды, от двух легенд спортивной индустрии».
Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
Алькарас, Тиафу, Анисимова и Радукану сыграют на выставочном турнире в Ньюарке
Раков выбыл на 3 недели. Форвард «Крыльев» получил травму на тренировке молодежной сборной («Мутко Против»)
Осинькин посоветовал прочитать Коэльо игрокам «Сочи»: «Алхимик» рассказывает о пути, который необходимо пройти. Дорога может быть трудной и длинной, но только так достигнешь цели»
Алькарас, Тиафу, Анисимова и Радукану сыграют на выставочном турнире в Ньюарке