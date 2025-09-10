«Ауди» и Adidas объявили о многолетнем контракте в «Ф-1»

Sports.ruиещё 1

Компания Adidas станет официальным партнером команды «Формулы-1» «Ауди» (до конца сезона-2025 выступает как «Заубер»).

Стороны подписали многолетнее соглашение.

В феврале 2026 года, перед первой гонкой немецкого производителя, Adidas выпустит специальную коллекцию, которая «объединит передовые технологии и дизайн, определяющий культурные тренды, от двух легенд спортивной индустрии».

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости