Ферстаппена назвали идиотом

Нидерландский гонщик и эксперт Тим Коронел поделился мнением о борьбе своего соотечественника Макса Ферстаппена («Ред Булл») и британца Ландо Норриса («Макларен») на старте Гран-при Италии.

Макс довольно агрессивно зашёл в первый поворот, из-за чего срезал дистанцию, проехав по траве. Его тут же попросили вернуть Норрису позицию, Ферстаппен это сделал без споров, после чего быстро вернул себе лидерство.