«Правил папайи» не существует. Ландо Норрис раскрыл секрет McLaren
После спорной ситуации с командным приказом McLaren на Гран При Италии, вызвавшем бурную реакцию болельщиков и экспертов, Ландо Норрис заявил, что никаких «правил папайи» на самом деле не существует.
На Монце McLaren велела Оскару Пиастри уступить второе место напарнику, который потерял позицию из-за проблем на пит-стопе. После этого британец оказался позади лидера чемпионата, но команда решила вернуть гонщикам исходные позиции.
«Правил папайи» нет. У нас никогда их не было, – сказал Норрис в интервью DAZN. – Да, у нас есть документ, но он даже не на страницу. Главное слово там – справедливость: и для меня, и для Оскара. Мы делаем то, что считаем правильным».