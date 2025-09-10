Ландо Норрис раскрыл секрет McLaren

После спорной ситуации с командным приказом McLaren на Гран При Италии, вызвавшем бурную реакцию болельщиков и экспертов, Ландо Норрис заявил, что никаких «правил папайи» на самом деле не существует.

© autosport.com.ru

На Монце McLaren велела Оскару Пиастри уступить второе место напарнику, который потерял позицию из-за проблем на пит-стопе. После этого британец оказался позади лидера чемпионата, но команда решила вернуть гонщикам исходные позиции.