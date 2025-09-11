Adidas анонсировал презентацию команды Audi
В 2026 году в Формуле 1 появится заводская команда Audi, которая заручилась поддержкой известного производителя спортивной обуви, одежды и инвентаря, а с недавних пор и обмундирования для автоспорта Adidas, который с 2025 года экипирует команду Mercedes-AMG.
Немецкая компания пообещала подготовить фирменное обмундирование для гонщиков, механиков и других членов команды, а также выпустить для болельщиков эксклюзивную линейку одежды, обуви и аксессуаров. Презентация одежды запланирована на февраль 2026 года и должна пройти вместе с официальной презентацией новой команды Формулы 1.
«Мы очень гордимся сотрудничеством с будущей командой Audi в Формуле 1 и поддержкой её дебюта на высшем уровне соревнований. Объединение культовых четырёх колец и наших трёх полосок в паддоке 2026 года знаменует собой новую захватывающую главу в автоспорте. В рамках нашей неизменной приверженности Формуле 1 это партнёрство демонстрирует нашу ориентацию на сотрудничество с брендами, разделяющими наши убеждения и инновационные подходы, как на трассе, так и за её пределами», — заявил генеральный директор Adidas Бьёрн Гульден.
