Adidas анонсировал презентацию команды Audi

В 2026 году в Формуле 1 появится заводская команда Audi, которая заручилась поддержкой известного производителя спортивной обуви, одежды и инвентаря, а с недавних пор и обмундирования для автоспорта Adidas, который с 2025 года экипирует команду Mercedes-AMG.

Немецкая компания пообещала подготовить фирменное обмундирование для гонщиков, механиков и других членов команды, а также выпустить для болельщиков эксклюзивную линейку одежды, обуви и аксессуаров. Презентация одежды запланирована на февраль 2026 года и должна пройти вместе с официальной презентацией новой команды Формулы 1.