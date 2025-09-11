Алонсо рассказал о самом большом разочаровании в карьере

Фернандо Алонсо о самом большом разочаровании в карьере: «Гран-при Абу-Даби 2010 года»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, что сложнее всего пережить неудачу за всю его карьеру ему было после Гран-при Абу-Даби 2010 года.

Алонсо, тогда выступавший за «Феррари», не смог обогнать Виталия Петрова, представлявшего «Рено», и финишировал лишь седьмым. В результате титул достался Себастьяну Феттелю («Ред Булл»), который выиграл ту гонку и в общем зачете опередил Алонсо на 4 очка.

«Психологически сложнее всего пришлось в 2010 году. В «Ф-1» величие от огромного разочарования порой отделяет всего один шаг. Как раз это и случилось в сезоне-2010. Мы были очень близки к тому, чтобы выиграть чемпионский титул на Гран-при Абу-Даби в финале сезона. Но нам не удалось этого сделать. И это был действительно очень тяжелый момент. Один из тех моментов, когда тебе очень хочется вернуться назад на 24 часа и сделать все иначе. Ведь ты получаешь возможность выиграть чемпионат, а потом эту возможность упускаешь. Причем происходит все буквально за полтора часа, за 57 кругов гонки в Абу-Даби. И потом тебе сложно пережить эти темные времени и вернуться в обычное состояние. Это может занять неделю, а может два часа, или три дня. В моем случае на то, чтобы прийти в себя, мне потребовалось где-то 16 часов. Я проснулся в понедельник утром, а на вторник у нас были назначены шинные тесты с «Пирелли». И я использовал эти тесты как своего рода возможность для перезагрузки. Так что да, в итоге чувство разочарования переполняло меня где-то 16 часов, потом я перезагрузился», – рассказал Алонсо.
