Алонсо рассказал о самом большом разочаровании в карьере

Алонсо назвал Гран-при Абу-Даби 2010 года самым тяжелым моментом в карьере.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, что сложнее всего пережить неудачу за всю его карьеру ему было после Гран-при Абу-Даби 2010 года.

Алонсо, тогда выступавший за «Феррари», не смог обогнать Виталия Петрова, представлявшего «Рено», и финишировал лишь седьмым. В результате титул достался Себастьяну Феттелю («Ред Булл»), который выиграл ту гонку и в общем зачете опередил Алонсо на 4 очка.