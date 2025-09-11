Ферстаппен поделился мнением о будущем «Формулы-1»

Действующий четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен поделился мнением о будущем чемпионате мира. По мнению голландского гонщика Red Bull, организаторам серии следует вернуться к автомобилям, которые использовались с конца 2000-х до начала 2010-х годов, когда двигатели были атмосферными V8, а болиды были легче примерно на 180 кг.

© autosport.com.ru