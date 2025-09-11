Ферстаппен поделился мнением о будущем «Формулы-1»

Макс Ферстаппен: Формула 1 должна вернуться к болидам 2010 года
Действующий четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен поделился мнением о будущем чемпионате мира. По мнению голландского гонщика Red Bull, организаторам серии следует вернуться к автомобилям, которые использовались с конца 2000-х до начала 2010-х годов, когда двигатели были атмосферными V8, а болиды были легче примерно на 180 кг.
«Самое важное — это более лёгкие и компактные машины. Но добиться этого можно, только изменив регламент для двигателей. Сейчас моторы очень эффективны, но при этом довольно громоздки. Это делает болиды длиннее, требует лучшего охлаждения, и машина становится довольно большой. Думаю, если бы мы смогли получить машину, похожую на ту, что была в 2010 году или даже раньше, было бы здорово, потому что, думаю, это поможет гонкам. Но, в конце концов, не мне принимать решения», — заявил Макс Ферстаппен Autosport накануне 2026 года, когда в Формуле 1 вступит в силу новый технический регламент как на силовые агрегаты, так и на шасси.