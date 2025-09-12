Макс Ферстаппен «собрал» идеального пилота Формулы 1 из действующих гонщиков
Действующий четырёхкратный чемпион Формулы 1 голландец Макс Ферстаппен по просьбе журналистов издания Mundo Deportivo «собрал» идеального пилота Формулы 1, выбрав разные качества всего лишь из действующих гонщиков.
Пилот Red Bull Racing не мог использовать свои качества, но и без этого чемпион блестяще справился. Ум, психологическую устойчивость, умение бороться в гонках и защищать позицию голландец предпочёл бы заимствовать у двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, выступающего в Формуле 1 в составе заводской команды Aston Martin.
При этом мастерство квалификационного круга и умение обгонять в гонках Макс Ферстаппен позаимствовал бы у монегаска Шарля Леклера из заводской команды Ferrari. При этом самого харизматичного гонщика представитель Red Bull Racing предпочёл не обозначать.