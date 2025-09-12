Ферстаппен «собрал» идеального пилота «Формулы-1»

Действующий четырёхкратный чемпион Формулы 1 голландец Макс Ферстаппен по просьбе журналистов издания Mundo Deportivo «собрал» идеального пилота Формулы 1, выбрав разные качества всего лишь из действующих гонщиков.

© autosport.com.ru

Пилот Red Bull Racing не мог использовать свои качества, но и без этого чемпион блестяще справился. Ум, психологическую устойчивость, умение бороться в гонках и защищать позицию голландец предпочёл бы заимствовать у двукратного чемпиона мира испанца Фернандо Алонсо, выступающего в Формуле 1 в составе заводской команды Aston Martin.

При этом мастерство квалификационного круга и умение обгонять в гонках Макс Ферстаппен позаимствовал бы у монегаска Шарля Леклера из заводской команды Ferrari. При этом самого харизматичного гонщика представитель Red Bull Racing предпочёл не обозначать.