Citroen объявил об участии в «Формуле Е»

«Ситроен» объявил об участии в «Формуле Е» с сезона 2025/2026
В «Формуле Е» появился новый участник.
«Ситроен» станет новым участником «Формулы Е», начиная с сезона 2025/2026.
Ожидается, что команда заменит в чемпионате «Мазерати» – другой бренд компании «Стеллантис».
В качестве потенциальных пилотов рассматриваются Ник Кэссиди и Жан-Эрик Вернь. Француз выступает за «Пежо» (тоже бренд «Стеллантиса») в WEC – Кэссиди же присоединится к команде со следующего сезона.
Крикунов о том, кто заложил агрессивный стиль в КХЛ: «Североамериканцы. Гру, потом Ги Буше. Переход начался уже к их приезду, но они его ускорили, стало интереснее»
Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо»: «Карпин пустил на теоретическое занятие, у Челестини получил интересующую меня информацию»
Тренер сборной Дагестана по борьбе: «Уже более 5 часов Сидакова, Усманова и Курбанова держат в аэропорту Загреба, не запускают в страну»
Крикунов о том, кто заложил агрессивный стиль в КХЛ: «Североамериканцы. Гру, потом Ги Буше. Переход начался уже к их приезду, но они его ускорили, стало интереснее»
Шаронов прошел стажировку в ЦСКА и «Динамо»: «Карпин пустил на теоретическое занятие, у Челестини получил интересующую меня информацию»
Тренер сборной Дагестана по борьбе: «Уже более 5 часов Сидакова, Усманова и Курбанова держат в аэропорту Загреба, не запускают в страну»