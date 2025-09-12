Штайнер объяснил, почему пришел в MotoGP, а не вернулся в «Формулу-1»

Гюнтер Штайнер объяснил, почему пришёл в MotoGP, а не вернулся в Формулу 1
Бывший руководитель Haas в Формуле 1, а ныне эксперт на телевидении, Гюнтер Штайнер вернётся в чемпионат мира, но в мотогонках. Австриец возглавит команду Red Bull KTM Tech3 в чемпионате MotoGP после того, как коллектив сменит владельца. Топ-менеджер объяснил своё решение прийти в мотогонки, а не возвращаться в Формулу 1.
«Почему бы не заняться ещё одним проектом в Формуле 1? Прежде всего, я бы сказал, что MotoGP — это то, чем я всегда интересовался, но на что никогда не хватало времени. Думаю, Формула 1 сейчас на том этапе, когда я там уже всё сделал. Я был там достаточно долго, поэтому мне захотелось попробовать что-то новое. Мне всегда нравятся новые вызовы. Я переехал в Штаты, чтобы основать команду NASCAR, когда выступал в Формуле 1. Формула 1 — это фантастика, но это не единственное, чем можно заниматься в автоспорте. Мне всегда нравятся вызовы, возможность попробовать что-то новое, потому что, когда мы начинали, я думал: «Как думаете, я смогу это сделать?» И мы это сделали», — заявил Гюнтер Штайнер Motorsport.
Главное сейчас