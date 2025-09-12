Штайнер объяснил, почему пришел в MotoGP, а не вернулся в «Формулу-1»

Бывший руководитель Haas в Формуле 1, а ныне эксперт на телевидении, Гюнтер Штайнер вернётся в чемпионат мира, но в мотогонках. Австриец возглавит команду Red Bull KTM Tech3 в чемпионате MotoGP после того, как коллектив сменит владельца. Топ-менеджер объяснил своё решение прийти в мотогонки, а не возвращаться в Формулу 1.

