Porsche показал машину Ферстаппена для «Нордшляйфе»

Весной 2025 года четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен на машине Ferrari 296 GT3 команды Emil Frey Racing провёл «тайные» тесты на «Нордшляйфе», в которых он участвовал под псевдонимом Франц Херманн. Появились слухи, что голландец намерен выйти на старт марафона «24 часа Нюрбургринга», которые сейчас обрели реальное подтверждение.

Для старта в суточной гонке необходимо получить специальное разрешение, которое выдаётся только после участия в нескольких заездах на «Нордшляйфе». В итоге первый шаг к допуску Макс сделает уже в ближайшие выходные, когда 13-14 сентября пройдут два этапа серии ADAC Nurburgring Langstrecken-Meisterschaft. Как минимум в субботу в числе участников будет Ферстаппен.

© Соцсети

Голландец сядет за руль купе Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport под стартовым №980, который на своей странице в соцсетях показало подразделение Porsche Motorsport. Пилот Red Bull Racing поедет на машине в цветах своего коллектива Verstappen.com Racing. Старт на «Нордшляйфе» за рулём относительно маломощной машине будет первым шагом к получению лицензии. Затем пилоту предстоит проехать на автомобиле GT3. Если чемпион Формулы 1 в течение дня проедет 14 кругов без штрафов, он будет допущен за руль более мощного автомобиля.

Ожидается, что за рулём Ferrari 296 GT3 в составе команды Emil Frey Racing голландец уже 27 сентября проведёт этап Nurburgring Endurance Series, куда отправится после после Гран При Азербайджана. Напомним, пилот Red Bull получил наивысшую категорию рейтинга, став одним из шести действующих гонщиков Формулы 1, удостоенных платинового статуса, наряду с Фернандо Алонсо, Ландо Норрисом, Нико Хюлькенбергом, Лэнсом Строллом и Франко Колапинто. Пилоты Формулы 1 обычно подают заявку на рейтинг, если намерены участвовать в гонках на спортивных автомобилях. Алонсо и Хюлькенберг сделали это, чтобы стартовать в WEC; Норрис и Стролл — в «24 часах Дайтоны», а Колапинто — в Ле-Мане и ELMS.