Мекис намекнул на возвращение Риккардо в Red Bull

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис дал понять, что Даниэль Риккардо может вернуться в его команду в новой роли уже в сезоне 2026 года.

© autosport.com.ru

Это заявление прозвучало вскоре после того, как недавно завершивший карьеру австралийский гонщик был представлен в качестве глобального гоночного посла компании Ford – нового партнёра Red Bull по двигателям. Мекис отметил, что возвращение Риккардо в паддок возможно именно благодаря этому партнёрству.

В интервью Sky F1 Мекис сказал: