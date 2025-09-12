«Все будут рады». Мекис намекнул на возвращение Риккардо в Red Bull

autosport.com.ru

Руководитель Red Bull Racing Лоран Мекис дал понять, что Даниэль Риккардо может вернуться в его команду в новой роли уже в сезоне 2026 года.

Мекис намекнул на возвращение Риккардо в Red Bull
© autosport.com.ru

Это заявление прозвучало вскоре после того, как недавно завершивший карьеру австралийский гонщик был представлен в качестве глобального гоночного посла компании Ford – нового партнёра Red Bull по двигателям. Мекис отметил, что возвращение Риккардо в паддок возможно именно благодаря этому партнёрству.

В интервью Sky F1 Мекис сказал:

«Здорово видеть, что Даниэль становится частью проекта Ford Racing. Это семейное чувство, один из примеров того, как тесно переплетаются наши компании. Уверен, все будут рады увидеть его в паддоке снова – и, возможно, это случится как раз благодаря Ford».
autosport.com.ru: главные новости
autosport.com.ru: главные новости