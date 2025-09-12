Норрис объяснил, почему Ферстаппен обогнал его в Монце

Ландо Норрис объяснил, почему Макс Ферстаппен обогнал его в Монце
Гонщик McLaren Ландо Норрис подчеркнул, что Макс Ферстаппен может позволить себе быть более агрессивным в борьбе за позиции в гонках, поскольку он не претендует на титул в этом году.
«Самый напряжённый момент в Монце, по моему мнению, был, когда Макс обогнал меня в первом повороте по внешней траектории. Это было на втором или третьем круге, не помню точно. Это тот случай, когда все хотят урвать последний кусок. Но я знал, что Макс находится в гораздо более выгодном положении, чем я. Дело в том, что он может позволить себе рисковать и быть более агрессивным. Я не могу себе позволить потерять переднее крыло или получить хоть какие-то повреждения. Я чувствовал, что иду на необходимый риск и делаю всё, что в моих силах, но недостаточно быстро. Я бы хотел, чтобы борьба длилась немного дольше», — цитирует Норриса издание RacingNews365.