Президент ФИА о британских СМИ: «Никогда не видел ничего более жестокого. Они гордятся собой: «Мы добились отставки премьера». Разве это успех?»

Бен Сулайем скептически относится к британским журналистам.

Президент ФИА раскритиковал британские СМИ
Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем высказался о критике в свой адрес и «жестокой» прессе в Великобритании.

«Печально, но дело не всегда в людях, которые прячутся где-то за кулисами – иногда это журналисты, которые просто хотят продать больше газет. Я никогда не видел ничего более жестокого, чем британские СМИ. Они так гордятся собой и говорят: «Ах, мы такие влиятельные, что добились отставки премьер-министра». Но разве это успех? Страна, долгое время остающаяся без премьера – это плохо. Все должно быть ради блага народа», – подчеркнул функционер.
