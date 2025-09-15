Макс Маркес установил исторический рекорд MotoGP

Из 16 прошедших этапов чемпионата мира по мотогонкам пилот заводской команды Ducati Lenovo Team Макр Маркес выиграл 11 основных заездов и победил в 14 спринтерских гонках.

За шесть уик-эндов до окончания сезона-2025 испанец не просто уверенно возглавляет личный зачёт серии, гарантировав себе досрочное чемпионство, которое станет для пилота седьмым в MotoGP, но и уже установил исторический рекорд серии по количеству набранных за один сезон одним пилотов зачётных баллов. При этом, очевидно, до конца сезона Марк Марке собственный же рекорд обновит.

По итогам 16 этапов испанский гонщик набрал 512 очков — это самый большой результат на сегодняшний день для одного пилота в одном сезоне чемпионата мира.