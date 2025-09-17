Выяснилось, как Cadillac переманивает специалистов «Формулы-1»

С 2026 года в Формуле 1 будет выступать 11 команд — Формула 1 объявила о достижении принципиального соглашения с General Motors (GM) о поддержке проекта Cadillac в чемпионате мира. Коллектив уже начал подготовку к дебюту и в дни Гран При Италии провёл симуляцию гонки.

При этом полностью штат новой команды пока не укомплектован. Компания просто не может нанимать сотрудников достаточно быстро, чтобы сформировать команду. К тому же, многие коллективы Формулы 1 добавляют в контракты ключевых сотрудников длительные отпуска по уходу за садом, что также мешает Cadillac в найме квалифицированных специалистов.

Столкнувшись с этой проблемой, сообщает издание Blick, новый проект решил действовать активнее. Если изначально Cadillac был готов удвоить зарплаты сотрудникам других коллективов, сейчас американская команда заманивает специалистов зарплатой в три раза больше, чем у предыдущего работодателя. Стратегия смелая, поскольку памятна история Toyota, которая имела самый крупный бюджет в Формуле 1, но так и ни разу не выиграла Гран При.