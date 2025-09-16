Шеф-повар Гордон Рамзи раскритиковал гонщика Лиама Лоусона

Знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, который сотрудничает с Формулой 1 в рамках VIP-мероприятий на этапах чемпионата мира, раскритиковал вкусовые предпочтения гонщика Visa Cash App Racing Bulls Лиама Лоусона.

На Гран При Италии повар приготовил три пиццы по рекомендованным гонщиками рецептам, а затем предложил их болельщикам Формулы 1, чтобы узнать, какая из них лучше. Британец Оливер Берман из Haas рассказал, что ему нравится простая, но широко распространённая начинка из помидоров и сыра для его пиццы, в то время как австралиец Оскар Пиастри из McLaren предпочитает грибы, артишоки и оливки. Монегаск Шарль Леклер сказал, что ему нравится прошутто крудо для его пиццы — сырая, некопчёная и вяленая ветчина, которая обычно подаётся тонко нарезанной.

Новозеландец Лиам Лоусон попросил шеф-повара добавить в пиццу ананас, чем вызвал бурную реакцию Гордона Рамзи: «Что за х***я? Ананас и близко не должен быть с пиццей, особенно в Монце, болван!».