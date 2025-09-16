Вильнев рассказал о проблеме второго пилота Red Bull

«Недостаточно хороши, чтобы к ним прислушивалась команда»: Вильнёв — о проблеме второго пилота Red Bull
Чемпион мира Формулы 1 сезона-1997 Жак Вильнёв считает проблемой вторых гонщиков Red Bull их несоответствие уровню лидера команды голландца Макса Ферстаппена, что не позволяет команде прислушиваться к мнению напарника четырёхкратного чемпиона мира.
«Макс — гонщик старой закалки, и таких сейчас мало. Раньше их было больше, но сейчас таких, как Макс, мало. Поэтому найти другого гонщика, который будет работать с командой, работать над машиной, чтобы она стала его машиной, и помогать команде прогрессировать, непросто. Конечно, другие пилоты смогут соответствовать его уровню, но пока не делают этого потому, что они недостаточно хороши. Всё очень просто. Пилот, который будет достаточно хорош, сможет подобраться к Максу настолько близко, что команда решит: «Ладно, возможно, его комментарии заслуживают внимания». Но некоторые гонщики, и таких много, просто приходят и не знают, как настроить машину Ферстаппена. Они просто говорят: «О да, у меня небольшая недостаточная поворачиваемость». Ладно, но почему? Что происходит? Что вы чувствуете на трассе? Они понятия не имеют. Они просто говорят: «Ладно, если Макс едет на этом, я тоже смогу». Но это не работает, поэтому в течение сезона они всё больше и больше отдаляются от лидера команды», — заявил Жак Вильнёв в эфире Sky Sports F1.
