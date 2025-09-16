Стало известно, из-за чего произошла поломка подвески Алонсо на Гран-при Италии

Команда «Астон Мартин» завершила расследование причин поломки подвески на болиде 44-летнего испанского гонщика Фернандо Алонсо во время Гран-при Италии Формулы-1. Во время гонки постоянная нагрузка на повреждённую подвеску привела к её окончательной поломке, что сделало невозможным продолжение борьбы за высокие позиции. Об этом сообщил журналист Эндрю Бэнсон на своей странице в социальной сети.

На гонке в Монце Фернандо Алонсо не смог завершить заезд из-за проблем с подвеской, другой пилот команды Лэнс Стролл финишировал на последней, 18-й позиции. В личном зачёте Фернандо Алонсо находится на 12-м месте, в то время как «Астон Мартин» в Кубке конструкторов занимает шестую позицию.