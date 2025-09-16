Ральф Шумахер назвал альтернативу Андреа Кими Антонелли для Mercedes-AMG
Экс-пилот Формулы 1, а ныне телеэксперт Ральф Шумахер считает, что заводская команда Mercedes-AMG сможет привлечь в свой состав Карлоса Сайнса, выступающего ныне за Williams, если испанец понадобится коллективу для улучшения своего положения в 2206 году.
«Ситуация с Джорджем Расселлом немного удивляет, но, возможно, в какой-то момент случится кульминация, почему они так долго ждут, потому что, я думаю, Mercedes-AMG уже должны быть рады видеть его с новым контрактом, но что-то пока не позволяет это сделать. В данной ситуации новичок для Mercedes-AMG в любом случае подходит, поскольку на этом этапе развития команды хуже не будет. Поэтому им нужно продержаться ещё год, а потом посмотреть, как пойдут дела. Сейчас на рынке пилотов нет никого серьёзного, о ком можно было бы сказать: «Мне он просто необходим», поскольку большинство гонщиков уже имеют контракты. И, очевидно, Тото Вольфф невысокого мнения о Валттери Боттасе, иначе бы он его оставил. Приходится это признать, извините. Думаю, для Mercedes-AMG сейчас единственный подходящий вариант — Карлос Сайнс, который будет доступен в любой момент. Кажется, в его контракте с Williams есть какие-то пункты, которые позволят уйти — я точно не знаю, по крайней мере, так говорят. Он, безусловно, первый, кто приходит на ум в качестве кандидата в Mercedes-AMG», — заявил Ральф Шумахер в подкасте Formel 1.
Главное сейчас