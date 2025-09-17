Глава Формулы 1 намекнул на появление в серии новых трасс
Глава Формулы 1 Стефано Доменикали намекнул на появление в чемпионате мира новых стран и автодромов, а также возможность возвращения в календарь серии уже знакомых трасс, которые сейчас не принимают Гран При.
«В будущем нас ждёт длинный список контрактов с трассами с долгосрочными соглашениями. Мы хотим защитить инвестиции, которые должен сделать промоутер, чтобы позволить каждому приехавшему получить уникальный опыт — конечно, связанный с деньгами, с большими событиями в регионе мира, где Формула 1 очень и очень важна. У нас есть слоты в Европе, которые будут открыты для ротационной части, и у нас есть некоторые другие направления, контракты которых заканчиваются до 2030 года, мы собираемся это обсудить и рассмотреть возможность продолжения сотрудничества. У нас есть много альтернатив, которые могут оказаться весьма практичными, так что нам предстоит принять правильное решение. Есть Турция, Португалия и другие страны, которые мы действительно готовы обсуждать. В более широком смысле, в более масштабном проекте у нас есть Африка, у нас есть Таиланд и другие места. К нам, похоже, проявляют интерес из Германии — это хорошие новости, потому что мы действительно очень рады видеть, что бизнес продолжает расти и движется в правильном направлении», — заявил Стефано Доменикали RacingNews365.
Главное сейчас
