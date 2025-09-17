Льюиса Хэмилтона заметили в компании американской модели

Личная жизнь семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона снова оказалась слуху у прессы и болельщиков после того, как британского гонщика в Лос-Анджелесе заметили в компании американской модели Эшли Мур.

Как сообщает The Daily Mail, 40-летний спортсмен приехал на встречу с 32-летней моделью на лимитированном седане Mercedes-Maybach S 680 Virgil Abloh, выпущенном тиражом в 150 экземпляров. О том, с какой целью встречались Хэмилтон и Мур, не сообщается. Напомним, Эшли сделала успешную карьеру, снимаясь в рекламных кампаниях Calvin Klein, Marc Jacobs и Guess, а также снимаясь для таких журналов, как GQ, Cosmopolitan и Seventeen Magazine.

Напомним, гонщика Ferrari уже не в первый раз застают вместе с известными девушками. Ещё в статусе пилота Mercedes-AMG он неоднократно попадал в объектив папарацци с колумбийской певицей Шакирой, с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес и норвежской теннисисткой Дженни Стрэй Спетален, а в роли пилота Ferrari его видели с колумбийско-американской актрисой Софией Вергарой и британской певицей Raye, но официально британец об отношениях ни с кем не заявлял.