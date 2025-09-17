Шумахер сказал, кого мог бы подписать Mercedes

«Первым приходит на ум». Ральф Шумахер сказал, кого мог бы подписать «Мерседес»
Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, немец Ральф Шумахер считает, что «Мерседесу» стоит задуматься о подписании испанца Карлоса Сайнса-младшего.
«На рынке сейчас нет никого крупного, о ком можно было бы сказать: «Он определенно нужен мне». Большинство уже разобрано. Очевидно, Тото Вольф невысокого мнения о Боттасе, иначе бы он оставил его. Простите, но об этом нужно сказать. Ситуация с Джорджем Расселом удивляет, но в какой-то момент произойдет поворот, и станет понятно, почему они так тянут. Как, по мне, «Мерседесе» должен быть рад ему, альтернативы нет. Поэтому им нужно продержать его еще год, а затем подумать. Сайнс будет доступен в любой момент. Он определенной первый, кто приходит на ум», — сказал Шумахер на YouTube-канале Formel 1.