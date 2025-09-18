«Вижу в нём себя». Макс Ферстаппен похвалил новичка Формулы 1
Действующий чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен похвалил новичка Андреа Кими Антонелли, несмотря на его не совсем удачное начало карьеры в Mercedes.
«Ошибки в первый сезон в Формуле 1 — это нормально. Что мне в нём больше всего нравится, так это то, что он не расслабляется. Он всегда выкладывается на полную, и я вижу в нём себя. Мог бы он выступать лучше? Конечно. Но я знаю, насколько он талантлив… это видно. Ему просто нужно немного терпения, как и всем остальным. Нелегко начинать в топовой команде, которая, к тому же, не всегда борется за победы. С ним всё будет в порядке, ему просто нужно немного времени», — цитирует Ферстаппена издание Motorsport Week.