Экклстоун посоветовал Хэмилтону уйти из Ferrari

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон должен покинуть Ferrari и, вероятно, завершить карьеру, если хочется запомниться успешным гонщиком. С таким заявлением выступил бывший генеральный директор Королевских гонок Берни Экклстоун.

© autosport.com.ru

«Ему лучше уйти. Боюсь, если Льюис будет продолжать в том же духе в ближайшие один-полтора года, о его достижениях в Формуле 1 просто все забудут», – сказал Берни в беседе с немецким порталом sport.de.

Но, может быть, у Хэмилтона есть шанс на прогресс и успех в Ferrari? Экклстоун не верит: «Самое постыдное для Льюиса и Ferrari – вера в то, что у него есть для этого всё необходимое. Хотя пора бы уже понять, что ожидания не оправдались».