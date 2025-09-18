Расселл пропустит медиа-день перед гран-при Азербайджана

Расселл пропустит медиа-день в Баку из-за болезни.

© Sports.ru

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл не будет участвовать в общении с журналистами и пропустит медиа-день в четверг перед Гран-при Азербайджана.

Согласно сообщению команды, Расселлу потребовался дополнительный день отдыха, чтобы восстановиться от недомогания.

В том случае, если Расселл все-таки не сможет выступить на Гран-при Азербайджана из-за плохого самочувствия, его сможет заменить резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.