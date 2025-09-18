Расселл пропустит медиа-день перед гран-при Азербайджана

Расселл пропустить медиа-день в четверг перед Гран-при Азербайджана из-за болезни
Расселл пропустит медиа-день в Баку из-за болезни.
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл не будет участвовать в общении с журналистами и пропустит медиа-день в четверг перед Гран-при Азербайджана.
Согласно сообщению команды, Расселлу потребовался дополнительный день отдыха, чтобы восстановиться от недомогания.
В том случае, если Расселл все-таки не сможет выступить на Гран-при Азербайджана из-за плохого самочувствия, его сможет заменить резервный пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.
Федор Емельяненко: «Победа над Ногейрой – самая важная в карьере. Я знал, что это сильнейший соперник»
Петросян без падений откатала произвольную программу на тренировке перед олимпийским отбором. Она не заходила на элементы ультра-си
Глава Украинской федерации фигурного катания: «Уровень подготовки наших спортсменок не позволит им бороться за олимпийскую лицензию»
Федор Емельяненко: «Победа над Ногейрой – самая важная в карьере. Я знал, что это сильнейший соперник»
Петросян без падений откатала произвольную программу на тренировке перед олимпийским отбором. Она не заходила на элементы ультра-си
Глава Украинской федерации фигурного катания: «Уровень подготовки наших спортсменок не позволит им бороться за олимпийскую лицензию»