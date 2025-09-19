Пиастри вызван к стюардам Гран-при Азербайджана

Пиастри вызвали к стюардам на этапе в Баку.
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри был вызван к стюардам Гран-при Азербайджана. Пиастри подозревается в превышении скорости в зоне желтых флагов по ходу второй сессии.
При этом пока не ясно, в каком именно эпизоде произошло возможное нарушение – сессия несколько раз «останавливалась» желтыми флагами из-за вылетов гонщиков в зоны вылета из-за ошибок на торможениях.
«Он назвал судью «чучелом». Глава КДК об отстранении тренера «Факела» Климова на 7 игр по итогам драки в матче Первой лиги с «Родиной»
Третья апелляция «Реала» по удалению Хейсена отклонена. Защитник пропустит игру с «Эспаньолом»
Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»
