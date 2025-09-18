Льюис Хэмилтон ответил Экклстоуну

Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон дал понять, что не завершит карьеру в обозримом будущем. В качестве примера он поставил Фернандо Алонсо, который остается в строю даже в 44 года.

Ранее бывший генеральный директор Больших Призов Берни Экклстоун посоветовал 40-летнему британцу «повесить шлем на гвоздь». По его мнению, Льюис вряд ли справится с кризисом Ferrari.