«Посмотрите на Алонсо». Льюис Хэмилтон ответил Экклстоуну
Семикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон дал понять, что не завершит карьеру в обозримом будущем. В качестве примера он поставил Фернандо Алонсо, который остается в строю даже в 44 года.
Ранее бывший генеральный директор Больших Призов Берни Экклстоун посоветовал 40-летнему британцу «повесить шлем на гвоздь». По его мнению, Льюис вряд ли справится с кризисом Ferrari.
«Я не планирую завершать карьеру в ближайшее время. Посмотрите, Алонсо гоняется до сих пор, хотя он старше меня. Когда ему исполнится 50 лет, я всё ещё могу быть здесь», — приводит слова Хэмилтона L’Equipe.