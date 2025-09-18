Впервые в истории женщина баллотируется на пост президента ФИА

28-летняя швейцарская пилотесса Лаура Вилларс объявила о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента Международной автомобильной федерации (ФИА), которые состоятся 12 декабря 2025 года.

«ФИА должна вновь стать федерацией клубов и владельцев лицензий. Моя цель — сделать управление более демократичным, прозрачным, ответственным и открытым для женщин и новых поколений. Я твёрдо верю, что автоспорту нужны разнообразие и инновации, чтобы вдохновлять молодое поколение по всему миру», — приводит слова Вилларс издание Finance Yahoo.

За свою карьеру Лаура приняла участие в 58 гонках в рамках серий Ultimate Cup Series F3R, F4 UAE, Ferrari Challenge Europe и Европейской серии Ligier. Заняла пятое место в общем зачёте в своём первом полноценном сезоне в Ultimate Cup Series F3R (2023). В 2025-м выступает в Европейской серии Ligier JS P4 с командой «Вираж».