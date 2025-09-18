Итальянец установил рекорд скорости на Ferrari на борту авианосца

Итальянский гонщик Фабио Бароне установил мировой рекорд скорости на борту авианосца. На автомобиле Ferrari SF90 он развил скорость 164 км/ч, разогнавшись на площадке длиной чуть более 200 м на авианосце ВМС "Триест" в порту Чивитавеккьи под Римом.

© AP Photo/ Gregorio Borgia

Пилоту удалось побить собственный рекорд прошлогодней давности, когда он разогнался до 152 км/ч на корабле "Джузеппе Гарибальди". Первой подобный опыт осуществила американская профессиональная автогонщица Ши Холбрук, которая в 2019 году разогналась до 145 км/ч на Porsche Taycan на борту американского авианосца.

Рекорд Бароне осуществил на автомобиле, прошедшем определенные модификации. Над проектом работала целая группа техников на протяжении нескольких месяцев. Компания Ferrari не задействована в проекте, который осуществляется клубом любителей и обладателей Ferrari "Красная страсть". Бароне является его президентом, и ему принадлежит не один рекорд. Он проезжал самые опасные маршруты в Китае, Марокко, Румынии (Трансильвании), Греции. И ему принадлежит абсолютный рекорд по скорости на борту корабля. По собственному признанию, опыт на борту авианосца достаточно опасный. На вопрос ТАСС, почему он не стал гонщиком "Формулы-1", Бароне ответил, что в слишком зрелом возрасте обратился к гонкам, поэтому это осталось хобби. Нынешний рекорд, как и предыдущие, будет подан для записи в Книгу рекордов Гиннесса.

Представители командования "Триеста" рассказали, что у проекта Бароне есть "социальная составляющая". При подготовке к проезду осуществлялась программа для детей с синдромом Дауна "Механик одного дня". Именно они скидывали чехол с автомобиля.

Авианосец "Триест" - один из крупнейших кораблей ВМС Италии. Он предназначен для взлета и посадки как вертолетов, так и истребителей. Сейчас завершаются процедуры сертификации, и к 2027 году он будет принимать F-36, рассказали ТАСС в командовании.