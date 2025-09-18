Хэмилтон рассказал об ожиданиях от Гран-при Азербайджана

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о предстоящем Гран-при Азербайджана и рассказал о своих ощущениях от машины итальянской команды.

«Победа — это маловероятно, учитывая, что большую часть сезона я финишировал на 6-м, 7-м и 8-м местах. Хотелось бы в какой-то момент подняться на подиум для команды, ведь у Шарля их было четыре или пять.

Я настроен оптимистично в преддверии уикенда. Чувствую, что нашёл пару вещей, и теперь мне нужно поработать над их реализацией. Поэтому я очень надеюсь, что этот уикенд станет началом этого пути.

В эти выходные я буду пилотировать машину, которая сильно отличается от той, на которой я когда-либо ездил раньше, поэтому мне не терпится узнать, каковы будут ощущения и что я смогу от неё добиться. Эта машина сильно отличается от тех, которые я пилотировал в Баку ранее. Думаю, у этой машины гораздо лучше механическое сцепление. И поведение машина намного мягче, чем то, что я испытывапдл ранее», — приводит слова ЛЬюиса Хэмилтона Crash.