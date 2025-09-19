Хэмилтон объяснил, почему продал свою коллекцию автомобилей

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», объяснил, почему продал всю свою коллекцию автомобилей, оцениваемую в € 15 млн.

© Чемпионат.com

Коллекция Льюиса включала в себя два лимитированных спорткара LaFerrari, гиперкар Mercedes-AMG в стиле Формулы-1 и ультра-редкий McLaren F1, купленный за сумму в районе € 12,627 млн в 2017 году.