Льюис Хэмилтон: «Буду выступать в «Ф-1», пока Алонсо не исполнится 50 лет»

Хэмилтон рассказал, сколько еще будет выступать в «Ф-1».

© Sports.ru

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон отметил, что пока не собирается завершать карьеру.

«Не планирую останавливаться в ближайшее время. Я очень ценю тот факт, что Фернандо [Алонсо] продолжает выступать – ведь он старше меня (Алонсо 44 года, а Хэмилтону 40 лет – Спортс”). Буду выступать, пока ему не исполнится 50», – сказал Хэмилтон.