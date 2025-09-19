Норрис показал лучшее время в первой практике Гран‑при Азербайджана

Ландо Норрис на «Макларен» показал лучшее время на первой сессии свободных заездов Гран‑при Азербайджана «Формулы‑1».

Британец прошел быстрейший круг за 1 минуту 42,704 секунды.

Вторым стал его партнер по команде Оскар Пиастри (1.43,014), тройку замкнул представитель «Феррари» Шарль Леклер (1.43,256). Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен – 7‑й с отставанием от Норриса более секунды (1.43,790).

Позднее в пятницу на трассе в Баку пройдет вторая свободная практика.