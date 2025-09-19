«Просто верить в себя»: Лоусон дал совет Хаджару на фоне слухов о переходе в Red Bull
Лиам Лоусон из Visa Cash App Racing Bulls F1 Team дал совет своему напарнику Исаку Хаджару на фоне слухов о возможном переходе француза в команду Red Bull, где сам новозеландский гонщик побывал в начале сезона.
«Я думаю, со стороны, очевидно, мы все смотрим и видим, насколько это сложное место, команда Red Bull Racing. Думаю, мне сложно оглянуться назад и провести корректное сравнение, просто потому, что это были всего две гонки. Но мне кажется, что просто нужно хорошо подготовиться к такому переходу. Я оглядываюсь назад и понимаю, что я готовился. Я старался сделать всё, что мог. Конечно, мы всегда можем сделать что-то лучше и оглянуться назад. Но я бы честно сказал игнорировать всё, что говорят вокруг о том, насколько это сложно и тому подобное. В конце концов, мы все гонщики. Нам всем нужно обладать достаточной уверенностью в себе, чтобы заниматься этим видом спорта. Мы не приходим сюда с мыслью, что другие лучше нас, иначе нас бы здесь не было. Поэтому я думаю, Исаку нужно просто верить в себя. В этом году он хорошо поработал, и я думаю, ему нужно просто — если это так — сосредоточиться на работе и подготовиться как можно лучше, а не слушать всё, что говорят о том, как всё будет, потому что в конце концов никто на самом деле не знает, кроме тех, кто это сделал», — заявил Лиам Лоусон PlanetF1.
