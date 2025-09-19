Cadillac назвал нового спонсора своей команды «Формулы-1»

С 2026 года в Формуле 1 будет выступать 11 команд — Формула 1 объявила о достижении принципиального соглашения с General Motors (GM) о поддержке проекта Cadillac в чемпионате мира. Коллектив уже начал подготовку к дебюту и в дни Гран При Италии провёл симуляцию гонки, а перед Гран При Азербайджана анонсировал первого спонсора команды.

Американский производитель бурбона Jim Beam станет официальным партнёром команды Cadillac в сегменте крепких спиртных напитков. Это первый для бренда проект в Формуле 1, хотя ранее Jim Beam был представлен в других сериях — американской NASCAR и австралийской Supercars. С Cadillac подписан многолетний контракт, условия которого не раскрываются.

«Это партнёрство объединяет две легенды американского наследия, создавая нечто поистине особенное. Формула 1 — это глобальная арена, и мы хотим взять наших болельщиков с собой на каждом этапе этого пути. Наше видение выходит за рамки гонок — мы создаём команду, которая живёт там, где спорт, технологии и культура переплетаются. С присоединением Jim Beam к нашей семье партнёров этот проект становится всё более динамичным, и мы готовимся к дебюту в следующем году», — заявил генеральный директор TWG Motorsports Дэн Таурисс.

В июне, напомним, стало известно, что американский модный бренд Tommy Hilfiger станет официальным поставщиком одежды для команды, которая дебютирует на стартовой решётке Формулы 1 в 2026 году.