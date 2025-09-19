Сайнс по ошибке заехал к механикам Alpine

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс перепутал бригады механиков своей команды и «Альпин».

© Sports.ru

Во время первой тренировки перед Гран-при Азербайджана Карлос заехал к французам – те жестами предложили гонщику проехать дальше. Простояв несколько секунд, Сайнс отправился к своиму коллективу.